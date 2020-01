Xiaomi Mi Mix Alpha to zjawiskowy smartfon, który został pokazany zamiast modelu Mi Mix 4. Urządzenie nie zadebiutowało w sprzedaży w założonym terminie. Jakby tego było mało, to nowa data premiery nie jest znana. Xiaomi twierdzi, że ujawni czas, w którym będzie można kupić ten telefon, gdy będzie na to gotowe.

Xiaomi Mi Mix Alpha został zaprezentowany we wrześniu. Zobaczyliśmy go zamiast modelu Mi Mix 4, na który czekało sporo fanów chińskiej marki. Niestety, losy tego ostatniego pozostają nieznane. Firma planowała wcześniej uruchomić sprzedaż urządzenia do końca grudnia. Tak się jednak nie stało.

Już wcześniej wiedzieliśmy, że Xiaomi Mi Mix Alpha nie zadebiutuje w założonym terminie. Serwis źródłowy postanowił uzyskać informacje na temat nowej daty premiery. Niestety, tej najprościej w świecie nie ma. Firma w zapytaniu przekazała wymijającą odpowiedź. Telefon ma trafić na rynek w momencie, gdy producent będzie na to gotowy. To oznacza, że nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Xiaomi Mi Mix Alpha ma bardzo nietypowy ekran i domyślamy się, że to ten element smartfona jest problematyczny. Ponadto cena tego telefonu nie będzie niska. W Chinach wyniesie 19999 juanów, czyli około 11 tys. złotych. To dużo i wiemy, że będzie to urządzenie limitowane. Dane techniczne tego modelu znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi Mix Alpha – dane techniczne

ekran Surround Display ze współczynnikiem screen to body 180,6%

procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus z GPU Adreno 640

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny 108 Mpix f/1.69 + 20 Mpix f/2.2 + 12 Mpix f/2.0 z diodą LED

bateria o pojemności 4050 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android z MIUI

źródło: Abacus