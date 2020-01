Google Play wkrótce wzbogaci się w nową sekcję o nazwie recenzje użytkownika. Obecnie trwają jej testy i mamy okazję zobaczyć na zrzutach ekranowych, jak to ma wyglądać. Domyślamy się, że to miejsce ma zachęcić użytkowników Sklepu Play do pozostawiania nowych recenzji, które będą użyteczne dla innych.