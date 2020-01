Huawei P40 i P40 Pro zadebiutują w marcu. Możliwe, że w Paryżu zobaczymy także urządzenie MatePod. Chińczycy już zastrzegają taki znak towarowy, a więc co musi być na rzeczy. Na razie nie wiadomo, czy jest to głośnik jak HomePod. Jednak jest to bardzo możliwe. Huawei może szykować taki gadżet z asystentem.

Huawei P40 i P40 Pro są obecnie w ogniu przecieków. W sieci pojawiają się rendery, a pewne plotki sugerują, że w marcu możemy zobaczyć nawet trzy modele. Na tym nie koniec, bo może pojawić się także sprzęt o nazwie MatePod, którą to Chińczycy już zastrzegają. Stosowne wnioski dostrzeżono już 6 stycznia i coś musi być na rzeczy.

Nazwa MatePod kojarzy się z MatePadem, czyli tabletami Chińczyków. Firma zastrzegła taki znak towarowy na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. W opisie można znaleźć informację, że jest to sprzęt sklasyfikowany w kategoriach słuchawek i głośników. Co to więc może być? Prawdopodobnie głośnik inteligentny, który może być odpowiedzią na HomePoda i wiele podobnych gadżetów. Na razie jednak nie ma co do tego pewności. Nie można też wykluczyć, że premiera odbędzie się w innym czasie niż Huawei P40.

MatePod wcale nie musi zadebiutować z Huawei P40 (Pro)

Wiemy, że Huawei P40 ma premierę w drugiej połowie marca tego roku. Na miejsce debiutu wybrano ponownie Paryż. Zapewne zobaczymy jeszcze jakieś inne urządzenia. Czy jednak MatePod będzie wśród nich? O tym przekonamy się dopiero z czasem. Na razie nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji o tym gadżecie.

