AirPods Studio to nowe słuchawki Apple. Ich wygląd do niedawna był tajemnicą. Tymczasem opracowano rendery, które ujawniają nam design AirPods Studio.

AirPods Studio to słuchawki Apple, które już pojawiały się w przeciekach. Wiemy, że ich cena ma wynieść 349 dolarów. Do tej pory nie było wiadomo, jak wyglądają. Teraz to ulega zmianie za sprawą pewnego zdjęcia, które widzicie poniżej. Prezentują one prototyp nowego sprzętu z logo nadgryzionego jabłka.

Nowe słuchawki Apple są bezprzewodowe. Obie części AirPods Studio połączone są pałąkiem. Jest on wyścielony podobnym materiałem do tego, który znajduje się w głośniku HomePod. Tu widzimy ciemny wariant kolorystyczny, ale w ofercie ma też pojawić się biały model. Poniżej widzicie rendery, które powstały na podstawie przecieków.

Słuchawki Apple AirPods Studio z premierą w tym roku

Plotki mówią o tym, że AirPods Studio zadebiutują jeszcze w tym roku. Spodziewajmy się więc, że nowe słuchawki Apple zobaczymy na konferencji z iPhone’ami 12. Jej dokładny termin nie jest znany. Mówi się jednak o październiku. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać, ale debiut wydaje się być bardzo nieodległy.



