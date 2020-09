iPhone 12 5G to cztery smartfony, które dostaną Apple A14 Bionic. To SoC w 5 nm, który pokazano wczoraj. Dzięki niemu modele iPhone 12 5G będą potężne.

iPhone 12 5G to wyczekiwane smartfony, ale nie zobaczyliśmy ich wczoraj. Gigant z Cupertino zaprezentował jednak układ Apple A14 Bionic, który trafi do tych telefonów. To potężny procesor wykonany w 5-nm litografii. Tym razem mamy do czynienia z inną sytuacją do tej sprzed lat, bo nowy SoC najpierw trafi do nowego iPada, a nie telefonów z iOS. Jednak już teraz znamy jego szczegóły.

Apple A14 Bionic sprawi, że smartfony iPhone 12 5G będą naprawdę wydajne. Dzięki zejściu do 5-nm litografii udało się tu upakować aż 11,8 mld tranzystorów. Wzrost wydajności CPU szacuje się na nawet o 40% więcej względem poprzedniego układu. W przypadku nowego, 4-rdzeniowego GPU moc ma być do 30% lepsza.

Dzięki Apple A14 Bionic modele iPhone 12 5G będą najszybsze na rynku

Moc, która drzemie w układzie Apple A14 Bionic sprawi, że smartfony iPhone 12 5G będą najwydajniejsze na rynku. Z powodzeniem pokonają pod tym względem flagowce z Androidem, które mają Snapdragona 865 Plus. Być może dorównają im dopiero te telefony, które dostaną przyszłoroczny SoC Qualcomma.

Apple A14 Bionic zadebiutuje w nowym iPadzie Air, który trafi na rynek w październiku. Zapowiedzi modeli iPhone 12 5G też spodziewamy się w przyszłym miesiącu. Jednak termin kolejnej konferencji nie jest znany. Producent potwierdzi datę na kilka(naście) dni przed wydarzeniem. Na razie czekamy.



