Redmi K40 Pro to nadchodzący flagowiec submarki Xiaomi. Lu Weibing przekazał pewną istotną informację. Pod obudową Redmi K40 Pro znajdzie się 5-nm układ.

Redmi K40 Pro to flagowiec, którego Xiaomi zapewne zaprezentuje w pierwszym kwartale 2021 roku. Urządzenie ma być potężne i już pojawiało się w plotkach. Wczoraj odbyła się konferencja Apple, gdzie został pokazany nowy iPad Air z 5-nm procesorem A14 Bionic. Sprawę skomentował nawet CEO submarki, Lu Weibing, który umieścił post na łamach Weibo.

Lu Weibing chce nam po prostu dać do zrozumienia, że Redmi K40 Pro również otrzyma procesor w 5-nm litografii. Będzie to oczywiście Snapdragon 875, którego Qualcomm zaprezentuje w przyszłym kwartale. Apple z A14 Bionic było pierwsze z takim SoC, ale wiemy też, że podobny znajdzie się w serii Huawei Mate 40. Będzie to kolejny Kirin.

Redmi K40 Pro ma być potężnym smartfonem

Redmi K40 Pro już pojawiał się w przeciekach. Plotki mówią o tym, że otrzyma wielki ekran i aparat fotograficzny z dużymi pikselami. Następnie mamy baterię, która ma wspierać bardzo szybkie ładowanie. Pewnie o mocy powyżej 100 W, które jest w Xiaomi Mi 10 Ultra. Na więcej szczegółów trzeba na razie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do komunikatora WhatsApp

źródło