iOS 14 GM i iPadOS 14 GM to wersje Golden Master nowych uaktualnień dla iPhone’ów i iPadów. Apple oddaje je, zgodnie z zapowiedziami z konferencji, dziś deweloperom aplikacji. Po to, aby ci mieli jeszcze trochę czasu na sprawdzanie własnych aplikacji przed udostępnieniem ich dla wszystkich użytkowników. Jak dobrze wiemy, to nastąpi to już jutro.

iOS 14 i iPadOS 14 w wersjach GM to już w praktyce finalne buildy nowego software dla iPhone’óe i iPadów. Apple może jeszcze przed publiczną premierą wprowadzić jakieś pomniejsze modyfikacje i udoskonalenia. Jednak nawet jeśli się pojawią, to będą to czysto kosmetyczne modyfikacje oprogramowania. Debiut już blisko i w drodze są nowe bety.



iOS 14 GM i iPadOS 14 GM dla testerów, ale Apple wkrótce rusza z dalszymi testami

Mamy już wersje Golden Master systemów iOS 14 i iPadOS 14, ale już na dniach spodziewajmy się wersji beta aktualizacji z numerkami 14.1. Jak dobrze wiemy, pod kontrolą tego oprogramowania będą pracowały smartfony iPhone 12. Ich debiut planowany jest na październik, ale dokładny termin nie jest znany. Obecnie są one w ogniu przecieków.

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło: opracowanie własne