Redmi K40 5G certyfikowany. Xiaomi modelu 4G raczej nie wprowadzi

Redmi K40 5G to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera musi być nieodległa. Telefon jest już certyfikowany przez kolejny urząd, co przybliża go do rynkowego debiutu. Wygląda też na to, że Redmi K40 zadebiutuje już tylko w wersjach z modemem 5G. Opcji z 4G, która była w poprzedniku, raczej się nie spodziewamy.