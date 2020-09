iOS 14, zgodnie z zapowiedziami, Apple udostępniło dla wszystkich właściciele iPhone’ów wczoraj wieczorem. To aktualizacja, która wprowadza mnóstwo nowości. Jedną z ciekawszych opcji jest stuknięcie w tył. W ten sposób można przypisać dwie akcje, które zostaną wykonane po dwukrotnym lub trzykrotnym puknięciu palcem w obudowę.

Nowa funkcja z iOS 14 dostępna jest w akcji Ustawienia, Ogólne, Dostępność i Dotyk. Tu należy odnaleźć opcję Stuknięcie w tył. Następnie można wybrać czynność, która zostanie wykonana po dwukrotnym i trzykrotnym puknięciu obudowy iPhone’a. Wybór jest całkiem spory i co ważne, wspierane tu są także skróty.

Stuknięcie w tył z iOS 14 nie dla wszystkich iPhone’ów

Niestety, stuknięcie w tył nie jest dostępne dla wszystkich iPhone’ów, które otrzymały aktualizację do iOS 14. Apple ograniczyło dostępność do nowszych modeli. Rozwiązanie w iPhonie X i nowszych telefonach z logo nadgryzionego jabłka. Zresztą to nie jedyna z ukrytych funkcji, które wprowadza nowa aktualizacja. Jeszcze na etapie bety opisaliśmy dla was najciekawsze triki.

iOS 14 to duża aktualizacja oprogramowania, którą Apple udostępniło wczoraj wieczorem. Beta testerzy obecnie czekają na wydanie z numerkiem 14.1. To zapewne jest nieodległe i wkrótce powinno zostać wprowadzone. Ta wersja systemu zadebiutuje z nowymi iPhone’ami, których spodziewamy się w październiku.

Z bogatą ofertą produktów Apple zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla WhatsApp

źródło: opracowanie własne