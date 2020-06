Xiaomi Mi Band 5 to opaska, o której wiemy już naprawdę sporo. Oficjalna premiera już za dwa dni. Tak więc producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i ujawnia nowe szczegóły. Firma pochwaliła się, jakie siedem ważnych nowości wniesie nowe wearable względem poprzedniej generacji. Rzućmy sobie na nie okiem.

Xiaomi Mi Band 5 NFC będzie dostępny globalnie

Xiaomi Mi Band 5 NFC to specjalna wersja nowej opaski, która otrzyma moduł bezstykowy. W przypadku dwóch poprzednich generacji takie warianty oferowane były tylko w Chinach. Ostatnio to się zmieniło, bo czwórka z NFC weszła na rynek rosyjski i możliwe to stało się za sprawą współpracy z Mastercard. Nowa odsłona gadżetu powinna trafić także na inne rynki i w końcu skorzystamy z płatności zbliżeniowych.

Duży, dynamiczny ekran

Wiemy, że Xiaomi Mi Band 5 ma dostać większy ekran względem poprzednika, gdzie był to 0,95-calowy panel AMOLED. Firma potwierdza, że pojawi się duży i dynamiczny wyświetlacz, ale szczegółów technicznych na razie nie ujawnia. Plotki mówią o tym, że będzie to 1,2-calowy ekranik, ale rozdzielczość nie jest znana. Będzie on jednak kolorowy, ale to nie jest żadnym zaskoczeniem.

Z magnetyczną ładowarką

Xiaomi Mi Band 5 dostanie także nową ładowarkę i będzie ona magnetyczna, co producent również potwierdził. W ten sposób ładowanie baterii stanie się wygodniejsze. Parametry nie są na razie znane. Pojemność baterii też nie. Spodziewajmy się jednak akumulatorka o pojemności przekraczającej 125 mAh. Co też wynika z użycia większego ekranu, który zwiększy zapotrzebowanie na energię.

Funkcje dla kobiet

Tak, Xiaomi Mi Band 5 wprowadzi specjalne opcje, które przygotowano z myślą o kobietach. Będą to opcje do monitorowania cykli menstruacyjnych, które będą zapisywane w aplikacji Mi Fit. Z poziomu tej aplikacji będzie można wszystko monitorować. Dodanie takich nowości z pewnością cieszy. Na dokładne szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Zdalne robienie zdjęć

Xiaomi Mi Band 5 pozwoli także na zdalne robienie zdjęć. Będzie to możliwe po sparowaniu opaski ze smartfonem. Dzięki temu będzie można na nadgarstku zmusić aparat telefonu do wykonania fotki i stanie się to możliwe z pewnej odległości. Na razie nie wiadomo, czy będzie to ograniczone wyłącznie do telefonów chińskiej marki.

11 trybów sportowych

Xiaomi Mi Band 5 wprowadzi nowe tryby sportowe. Łącznie ma być ich jedenaście i wiemy, że wśród tych nowych są m.in. joga czy rowerek stacjonarny. Poprzednia generacja opaski obsługiwała sześć takich trybów, a więc w nowej wersji gadżetu będzie ich zauważalnie więcej.

Uaktualnione sensory

Ostatnie nowości z Xiaomi Mi Band 5 obejmują zaktualizowane sensory. Wiemy, że ma pojawić się zupełnie nowy, którym będzie czujnik do mierzenia natlenienia krwi. Wygląda jednak na, że pulsometr z opaski też czeka aktualizacja. Może zostanie on po prostu wymieniony na lepszy, który zapewni dokładniejsze badanie pulsu.

Xiaomi Mi Band 5 dostanie też wiele innych nowości

Oczywiście, na tym nie koniec. Xiaomi Mi Band 5 doda z pewnością także inne nowości. Wiemy, że wśród nich będzie integracja z platformą PAI. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do debiutu, który jest już blisko. Ceny z pewnością będą atrakcyjne.

źródło: ITHome