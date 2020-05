Mi Band 5 to nadchodząca opaska Xiaomi i w końcu jest data premiery. Jeśli zastanawialiście się nad tym, kiedy zadebiutuje nowe wearable, to mamy konkretny termin. Jest nim 11 czerwca i wtedy Xiaomi Mi Band 5 zostanie zaprezentowany w Chinach. Na dostępność w Europie trzeba będzie jednak poczekać do lata.