Mi Mix 4 to nadchodzący flagowiec Xiaomi, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Dowiadujemy się, że pokieruje nią Yang Zhe. Pracował wcześniej dla Meizu czy TCL. Debiutu modelu Xiaomi Mi Mix 4 spodziewamy się w drugiej połowie 2020 roku. Smartfon ma dostać mocne podzespoły i konkretny ekran.

Xiaomi Mi Mix 4 to smartfon, którego nie zobaczyliśmy w zeszłym roku. Wygląda jednak na to, że premiera w tym jest jak najbardziej pewna. W sieci pojawiły się nowe informacje. Debiutem nowego flagowca chińskiej marki ma pokierować sam Yang Zhe. Został on mianowany szefem marketingu firmy i jednym z wiceprezesów całej grupy.

Yang Zhe pracował wcześniej dla firm Meizu czy TCL. Stanowisko w Xiaomi objął w tym miesiącu. Jeśli ma pokierować całą premierą modelu Mi Mix 4, to spodziewajmy się, że dla marki jest to bardzo ważne urządzenia. Z pewnością tak jest wśród fanów serii, bo poprzednik debiutował w 2018 roku.

Na premierę smartfona Xiaomi Mi Mix 4 trochę poczekamy

Xiaomi Mi Mix 4 to smartfon, którego nie zobaczymy w krótkim czasie. Spodziewajmy się, że to urządzenie zostanie zaprezentowane dopiero za kilka miesięcy. Debiut pewnie nie odbędzie się wcześniej niż we wrześniu. Ponadto o tym smartfonie wiadomo na razie bardzo niewiele.

Plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi Mix 4 ma dostać konkretny aparat fotograficzny, gdzie pewnie pojawi się główny sensor z matrycą 108 MP. Następnie mamy ekran, który ma umożliwić wyświetlanie obrazu w 120 Hz. Oczywiście, spodziewajmy się także mocnych podzespołów.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło