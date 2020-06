Mi Band 4 NFC to opaska Xiaomi, która do tej pory dostępna była w Chinach. Teraz dzięki współpracy z Mastercard wearable będzie dostępne także w Europie. W pierwszej kolejności Xiaomi Mi Band 4 NFC pojawia się w Rosji. To tam użytkownicy skorzystają z modułu zbliżeniowego i zapłacą za zakupy z użyciem taniej opaski.