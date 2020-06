iOS 14 to aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadzi liczne nowości. Również dla przeglądarki Safari, gdzie ma pojawić się tłumacz. Będzie on niezależny od usług trzecich. Ponadto iOS 14 ma zapewnić w Safari wsparcie dla ołówka Apple Pencil na stronach internetowych. Oficjalna zapowiedź systemu jest coraz bliżej.

iOS 14 to tegoroczna aktualizacja dla iPhone’ów, której oficjalna zapowiedź jest coraz bliżej. Już wcześniej poznaliśmy część nowości, które wprowadzi to oprogramowanie. Teraz poznajemy nowe funkcje planowane z myślą o przeglądarce Safari. Ma pojawić się wbudowany tłumacz oraz wsparcie dla Apple Pencil.

Safari z iOS 14 pozwoli na pracę z Apple Pencil na stronach internetowych. W ten sposób zwiększą się możliwości, które oferuje ołówek. Tłumacz ma być wbudowany, a więc będzie działać niezależnie od usług trzecich. W ten użytkownicy będą mogli szybko i wygodnie tłumaczyć treści umieszczane na stronach internetowych.

iOS 14 to nie tylko nowości dla przeglądarki Safari

Oficjalna zapowiedź iOS 14 odbędzie się już 22 czerwca. Na ten dzień zaplanowano keynote, który otworzy tegoroczną konferencję WWDC 2020. Nowości w nowym systemie dla iPhone’ów będzie znacznie więcej. Ostatnie plotki mówią o tym, że uaktualnienie trafi także na modele 6s i SE. Choć na razie nie jest to jeszcze nic pewnego.

Wraz z iOS 14 spodziewamy się także zapowiedzi innych platform Apple. Są to macOS 10.16, watchOS 7, tvOS 14 oraz iPadOS 14. Nie pozostaje nic innego, jak czekać do czerwcowego WWDC 2020. Wtedy poznamy najważniejsze nowości przygotowane dla nowych systemów operacyjnych. Do wydarzenia pozostało mniej niż trzy tygodnie.

