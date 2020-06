Mi Mix Alpha to zjawiskowy smartfon Xiaomi, który ma ekran Surround Display. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak takie urządzenie wygląda od środka? Teraz macie okazję to zobaczyć. W sieci pojawiły się zdjęcia z rozbiórki Xiaomi Mi Mix Alpha. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć, co telefon skrywa pod obudową.