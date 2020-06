Nokia Smart TV 43” to nowy telewizor z logo fińskiej firmy, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android TV i ma wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD. To już drugi Smart TV z logo marki Nokia. Poprzedni został wprowadzony do oferty w Indiach już kilka miesięcy temu.