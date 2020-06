iOS 14 to tegoroczna aktualizacja dla telefonów Apple. Plotki mówią o tym, że trafi na modele iPhone 6s, 6s Plus, SE, 7 oraz 7 Plus. To oznacza, że uaktualnienie dostaną te same telefony, które zostały zaktualizowane w zeszłym roku. Oficjalnej zapowiedzi iOS 14 spodziewamy się już w drugiej połowie tego miesiąca.

iOS 14 zobaczymy już w przyszłym miesiącu. W trakcie pierwszego dnia WWDC 2020, kiedy to Apple ujawni, na których modelach telefonów pojawi się aktualizacja. Już wcześniej pojawiały się plotki, jakoby miały trafić na te same modele, które uaktualniono w zeszłym roku. Zdają się to potwierdzać nowe przecieki w tym temacie.

iOS 14 ma trafić na modele iPhone 6s, 6s Plus i SE oraz nowsze

Teoretycznie spodziewamy się, że modele iPhone 6s (Plus) oraz SE nie dostaną aktualizacji do iOS 14. Apple raczej wolałoby pozbyć się dla nich wsparcia, ale w rzeczywistości może być inaczej. Serwis źródłowy uważa, że smartfony z 2015 i 2016 roku zostaną zaktualizowane. Jeśli tak się stanie, to nowe oprogramowanie trafi na modele z poniższej listy.

iPhone 6s (Plus)

iPhone SE (z 2016 i 2020 roku)

iPhone 7 (Plus)

iPhone 8 (Plus)

iPhone X

iPhone Xr

iPhone Xs (Max)

iPhone 11

iPhone 11 (Pro/Max)

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w czasie. Do zapowiedzi iOS 14 pozostało już niewiele czasu. Za kilka tygodni wszystko się wyjaśni. Apple niedługo po zapowiedzi ujawni oficjalną listę urządzeń, które otrzymają aktualizację. Pozostaje wierzyć, że powyższe przecieki się sprawdzą, co byłoby miłym gestem w stronę użytkowników starszych telefonów.

źródło