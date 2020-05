IOS 14 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentuje na WWDC 2020. Przed nami premiera wersji z numerkiem 13.5. Tymczasem w przypadku nadchodzącego oprogramowania doszło znowu do przecieku. W przygotowaniu jest nowa aplikacja AR i to właśnie pewne zdjęcia prezentujące kody QR dostały się do sieci.

Nowa aplikacja AR z iOS 14, którą szykuje Apple, pozwoli skanować takie kody QR. Pozwala to na wchodzenie do środowisk w rozszerzonej rzeczywistości z poziomu iPhone’ów i mają też być widoczne w specjalnych okularach, nad którymi pracuje gigant. Ich zapowiedź nie odbędzie się jednak jeszcze w tym roku, bo plotki mówią o debiucie dopiero w przyszłym. Poniżej widać przykłady takich niestandardowych kodów.

Nowa aplikacja AR z iOS 14 to część wewnętrznych prac

Na razie nie wiadomo tylko tyle, że taka aplikacja AR znajduje się w wewnętrznych buildach systemu iOS 14. Na razie nie jest jasnym, czy Apple planuje udostępnić ją publicznie. Na obecnym etapie prac może to być jeszcze zamknięty projekt i nie można wykluczyć, że premiera odbędzie się dopiero w momencie wprowadzenia na rynek wspomnianych okularów. O tym przekonamy się już może w trakcie keynote otwierającego WWDC 2020. To tam zobaczymy iOS 14 oraz inne nowe systemy operacyjne, które przygotowuje gigant.

