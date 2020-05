Huawei Y8p to nowy średniak Chińczyków, który dołącza do oferty firmy. Nie jest to jednak zupełnie nowy smartfon, gdyż mamy tu do czynienia z przebrandowanym modelem Enjoy 10s z Chiny. Cena Huawei Y8p nie wydaje się być wygórowana. Telefon ma 6,3-calowy ekran OLED oraz potrójny aparat fotograficzny na pleckach.