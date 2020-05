iOS 13.5 GM oraz iPadOS 13.5 GM są już dostępne. Apple oddało finalne wersje nowych aktualizacji w ręce deweloperów. To oznacza, że ich publiczna premiera jest bardzo blisko. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego wnosi iOS 13.5, to znamy już nowości. To większa aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza zmiany.