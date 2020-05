Honor X1 Smart TV to nowe telewizory firmy na 2020 rok, które pokazano dziś w Chinach. Do sprzedaży trafią trzy modele, które będą mieć ekrany o przekątnej 50, 55 oraz 65 cali i rozdzielczości 4K UHD. Wszystkie telewizory Honor X1 Smart TV mają wąskie ramki. Ponadto pracującą pod kontrolą układu Honghu 818.

Honor X1 Smart TV to nowe telewizory submarki Huawei na 2020 rok, które pokazano wraz z laptopem MagicBook Pro. Jest to nowa seria, którą Chińczycy będą chcieli powalczyć o klientów wraz z Xiaomi oraz innymi producentami na rynku. Wiemy, że linia obejmuje dokładnie trzy modele z wyświetlaczami o przekątnych 50, 55 oraz 65 cali.

Telewizory Honor X1 Smart TV mają wyświetlacze prezentujące obraz w jakości 4K UHD. Co jednak ciekawe, zastosowany pod obudową układ Honghu 818 jest w stanie dekodować obraz także w jakości 8K. Jest to 4-rdzeniowy chip, który pracuje z częstotliwością do 1,5 GHz. Urządzenia pokrywają w 92% gamę kolorów DCI-P3 i mają specjalny engine SI do poprawy obrazu.

Telewizory Honor X1 Smart TV w Polsce pewnie się nie pojawią

Niestety, nie liczmy na to, że telewizory Honor X1 Smart TV trafią do naszego kraju. To prędko się nie wydarzy. Rynek TV jest dosyć skomplikowany. Dopiero co niedawno doczekaliśmy się debiutu pierwszych modeli od Xiaomi, które w Chinach sprzedaje swoje modele już od jakiegoś czasu.

Przeczytaj także: Telegram Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło