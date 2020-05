Galaxy Note 20 Plus to większy z tegorocznych notatników marki Samsung. Dowiadujemy się, że tylko w tym modelu producent umieści aparat z sensorem 108 MP. Ponadto Samsung Galaxy Note 20 Plus ma dostać baterię o pojemności 4500 mAh. Będzie to więc mniejszy akumulator w porównaniu do tego, który jest w modelu S20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20 Plus pojawia się w przeciekach nie od dziś. Nowe informacje na temat tego konkretnego notatnika z S Pen uzyskał serwis źródłowy. Obejmują one aparat fotograficzny. Wygląda na to, że kamera z główny sensorem 108 MP pojawi się tylko w tym modelu. W mniejszym już nie.

Samsung Galaxy Note 20 Plus zapewne dostanie aparat z tym samym sensorem, który znajduje się w modelu S20 Ultra. To ISOCELL Bright HM1. Nie wiadomo, na jaką konfigurację Koreańczycy znajdują się w mniejszym modelu z S Pen. Możliwe, że będzie ona bardzo podobna do tej, którą znamy z jednego z mniejszych modeli S20. To jednak wyjaśni się dopiero z czasem.

Samsung Galaxy Note 20 Plus z mniejszą baterią od tej z S20 Ultra

Ponadto dowiadujemy się, że Samsung Galaxy Note 20 Plus dostanie mniejszą baterię od tej, która znalazła się w modelu S20 Ultra. Będzie to akumulator o pojemności 4500 mAh, a więc o 500 mAh mniejszy. W nowych notatnikach spodziewamy się już ekranów, które będą w stanie wyświetlać obraz w 120 Hz także w pełnej rozdzielczości. Telefony mają być gotowe na czas i ich premiery spodziewamy się w sierpniu.

źródło: GalaxyClub