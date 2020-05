iOS 13.5 i iPadOS 13.5 to nowe aktualizacje oprogramowania dla iPhone’ów i iPadów, które obecnie są w fazie beta testów. Teraz dowiadujemy się, kiedy dokładnie Apple planuje je udostępnić. Jeśli informacje są prawdziwe, to nastąpi to już w najbliższy wtorek. Wtedy możemy spodziewać się także wydania innych uaktualnień.