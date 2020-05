iOS 13.5 beta 4 jest już dostępne dla deweloperów aplikacji. Apple testuje to uaktualnienie od jakiegoś czasu i wiemy, że chce je mieć gotowe jeszcze w tym miesiącu. Pojawią się pewne nowości. To spowodowało, że oprogramowanie zmieniło numer z początkowego 13.4.5. W najnowszej wersji pojawiają się nowe opcje i te obejmują kartę medyczną.

iOS 13.5 beta 4 sprawia, że karta medyczna może być udostępniana służbom ratunkowym w trakcie wykonywania połączenia alarmowego. Jest też opcja, która umożliwi podgląd na zalokowanym ekranie. Zmiany te wyświetlają się w aplikacji Zdrowie. Najpierw użytkownik zachęcany jest do przejrzenia tych informacji, gdzie ewentualnie można wprowadzić korektę.

iOS 13.5 beta to także inne nowości

Wiemy, że we wcześniejszych wersjach iOS 13.5 beta pojawiły się także inne nowości. Obejmują one m.in. FaceTime, ale najważniejsze to API opracowane z myślą o zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Powstało ono we współpracy z Google i ma pozwolić w poszczególnych krajach ostrzegać użytkowników przed zagrożeniem.

iOS 13.5 w finalnej wersji może zostać udostępnione już w przyszłym tygodniu. Apple chce sfinalizować prace nad tą aktualizacją w możliwie krótkim czasie. Potem nadejdzie czas na czternastą wersję oprogramowania, którą zobaczymy w trakcie WWDC 2020. Pierwszy dzień tegorocznej konferencji dla deweloperów przypada 22 czerwca.

źródło