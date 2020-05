Windows 10 również otrzyma wsparcie dla funkcji DNS over HTTPS. W ten sposób będzie zapewnione szyfrowane połączenie i nikt nie będzie mógł podejrzeć ruchu internetowego użytkowników. Na razie Microsoft testuje nowe rozwiązanie z Insiderami. Windows 10 w stabilnej odsłonie otrzyma je w tym lub przyszłym roku.

Windows 10 też otrzyma wsparcie dla DNS over HTTPS. Wcześniej w tym toku Mozilla włączyła funkcję u użytkowników Firefoksa. Dzięki temu całe wyszukiwanie DNS odbywa się poprzez szyfrowane połączenie HTTPS. Obecnie funkcja w okienkach znajduje się na etapie testów.

Microsoft udostępnił nowe rozwiązanie tym członkom niejawnych beta testów okienek, którzy znajdują się w szybkim pierścieniu aktualizacji Windows 10. Gigant z Redmond chce to najpierw dokładnie przetestować. Dopiero wtedy podejmie decyzje o wdrożeniu rozwiązania dla wszystkich użytkowników. Co jednak wcześnie zapewne nie nastąpi.

DNS over HTTPS w Windows 10 być może dopiero w 2021 roku

Obecnie czekamy na premierę aktualizacji z numerkiem 2004. W tej jednak DNS over HTTPS nie zostanie wprowadzony. Nastąpi to później. Kolejnym uaktualnieniem będzie wydanie 20H2, ale tu spodziewamy się poprawek i innych optymalizacji. Funkcyjną aktualizacją będzie Windows 10 21H1, którą to dopiero zobaczymy za około rok. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

