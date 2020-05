Amazfit Ares oficjalnie. Znamy cenę smartwatcha Huami z GPS

Amazfit Ares to nowy smartwatch z GPS marki Huami, którego premiera odbyła się dziś w Chinach. Sprzęt jest ciekawy, bo ma aż 70 trybów sportowych oraz wspiera PAI. Ponadto ma wzmocnioną obudowę odporną na wodę. Cena smartwatcha Amazfit Ares jest atrakcyjna. Zegarek będzie dostępny do kupienia od czerwca.

Amazfit Ares to smartwatch z GPS, który Huami zapowiadało już wcześniej. Teraz odbyła się jego premiera. Cena została ustalona na poziomie 499 juanów (ok. 290 złotych). Sprzęt będzie można zakupić w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy. Teraz można go zamawiać ze zniżką w postaci 40 juanów. Dostępność przewidziano na 1 czerwca.

Amazfit Ares ma wbudowany GPS oraz wspiera 70 trybów sportowych. Smartwatch ma 1,28-calowy ekranik o rozdzielczości 176 x 176 pikseli. Jest też optyczny czujnik tętna, Bluetooth 4.2 LE oraz wsparcie dla PAI, które ma też dostać Xiaomi Mi Band 5. Bateria o pojemności 200 mAh ma zapewnić do 14 dni działania. W przypadku ciągłego korzystania z GPS-u Huami deklaruje 23 godziny.

Ponadto Amazfit Ares ma obudowę odporną na 5 ATM, czyli smartwatch może być zanurzony na głębokość do 50 metrów. Urządzenie ma wymiary 46,5 × 55,6 × 14 mm. Całość waży 49 gramów. Dane techniczne zegarka Amazfit Ares znajdziecie poniżej.

Amazfit Ares – dane techniczne

1,28-calowy ekranik o rozdzielczości 176 x 176 pikseli

Bluetooth 4.2 LE

GPS/GLONASS

optyczny pulsometr

wodoszczelność do 5 ATM

barometr

trzyosiowy akcelerometr

bateria o pojemności 200 mAh

46,5 × 55,6 × 14 mm

49 gramów

zgodność z urządzeniami z Androidem i iOS

źródło: Weibo