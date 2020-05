OnePlus 8 Pro ma ciekawy filtr o nazwie Photochrom i umożliwia on „widzenie” przez plastik, a nawet ubrania. Firma przekazała, że tymczasowo zablokuje funkcję. Nastąpi to wraz z najbliższą aktualizacją oprogramowania. Jednak OnePlus 8 Pro nie straci tego rozwiązania na stałe. Producent planuje to poprawić.