iOS 14 i iPadOS 14 to nadchodzące systemy Apple, które zobaczymy na WWDC. Co ciekawe, na iPadach w końcu w tym roku możemy doczekać się XCode. Znaleziono go w kodzie iOS 14 i iiPadOS 14. Może to oznaczać, że Apple rzeczywiście w końcu udostępni swoje środowisko do programowania na urządzeniach mobilnych.