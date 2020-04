iPhone SE Plus nie został zaprezentowany wraz z 4,7-calowym, nowym modelem Apple. Jednak takie urządzenie pojawiało się w przeciekach i dowiadujemy się, że istnieje. Telefon z czasem ma zadebiutować, ale raczej nie nastąpi to w krótkim czasie. Na smartfona iPhone SE Plus jeszcze trochę sobie poczekamy.

iPhone SE Plus pojawiał się w plotkach. Ma to być większy smartfon Apple w niskiej cenie, który ma pozwolić rywalizować firmie o klientów w niższej półce z producentami telefonów z Androidem. Jednak w zeszłym tygodniu, gdy zapowiedziano model z 4,7-calowym ekranem, takiego sprzętu nie zobaczyliśmy. Ten jednak istnieje.

iPhone SE Plus to smartfon, który istnieje. Oczywiście, obecnie w formie prototypowej, gdzie Apple ma zapewne kilka różnych wersji, z których będzie chciało wyłonić finalne urządzenie mające następnie trafić do sklepów. Informację przekazał Jon Prosser, który w ostatnim czasie dostarcza nam sporo plotek o planach firmy, w tym o iOS 14 czy nowych słuchawkach AirPods. Jednak na szczegóły poczekamy.

iPhone SE Plus w ofercie Apple raczej nieprędko

Wygląda na to, że na premierę modelu iPhone SE Plus trochę sobie jeszcze poczekamy. Nie jest to smartfon, który Apple wprowadzi do oferty w najbliższym czasie. Spodziewajmy się, że nastąpi to najwcześniej jesienią tego roku. Pewne starsze plotki mówią o tym, że taki sprzęt nie zadebiutuje wcześniej niż w pierwszej połowie 2021 roku. Obecnie firma skupia się na droższych dwunastkach i chce, aby te były gotowe do wprowadzenia na rynek we wrześniu.

