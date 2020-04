Samsung Galaxy Tab S7 Plus to nowy, flagowy tablet Koreańczyków, który ma dostać 12,4-calowy ekran oraz opcjonalny modem 5G. Pojawi się także mniejszy model. Będzie to Galaxy Tab S7, który ma otrzymać wyświetlacz o przekątnej około 11 cali. Premiera obu tabletów odbędzie się najpewniej latem 2020 roku.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus to nowy tablet koreańskiego giganta, który zostanie dodany do oferty w drugiej połowie tego roku. Sprzęt będzie duży, bo ma otrzymać 12,4-calowy wyświetlacz AMOLED. Wiemy, że powstaje on pod nazwami kodowymi SM-T970 oraz SM-T975. Pierwszy to model z Wi-Fi, a drugi otrzyma modem 5G.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus dostanie także konkretny procesor, choć na razie nie wiadomo, czy będzie to najnowszy Qualcomm Snapdragon 865. Spodziewajmy się także innych mocnych podzespołów oraz lepszych aparatów fotograficznych. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest jednak jeszcze znana. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus zadebiutuje z mniejszym modelem

Wiemy, że wraz z większym Samsung Galaxy Tab S7 Plus pojawi się także mniejszy tablet. Ten model rozwijany jest pod nazwami SM-T870 oraz SM-T875. Tutaj prawdopodobnie zostanie zaimplementowany wyświetlacz o przekątnej około 11 cali. Analogicznie, jak w przypadku większej wersji, podziewajmy się wariantów mających tylko Wi-Fi oraz modem 5G.

źródło: GalaxyClub