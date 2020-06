Mi Band 5 to nowa opaska Xiaomi, która jest blisko. Oficjalna premiera już za trzy dni i firma zaczyna podgrzewać atmosferę przed debiutem. Wiemy już, jakie kolory pasków otrzyma Xiaomi Mi Band 5 i mamy okazję zobaczyć to na renderze. Będą cztery warianty kolorystyczne i przy okazji potwierdzono pewne funkcje.

Xiaomi Mi Band 5 to opaska chińskiej firmy, o której wiemy już naprawdę sporo. Premiera już za trzy dni. Tymczasem producent zaczyna podgrzewać atmosferę przed czwartkowym debiutem i opublikował na łamach własnego profilu na Weibo render. Widźcie go poniżej. Prezentuje on kolory pasków wearable.

Xiaomi Mi Band 5 dostanie paski w czterech odcieniach kolorystycznych. Te kolory to zielony, czerwony, żółty oraz czarny. Będzie więc w czym wybierać. Poniższy render ujawnia też pewne planowane funkcje. Widać płatności poprzez NFC, co dodano także w modelu z zeszłego roku dzięki współpracy z Mastercard. Widać też tryby sportowe, w tym te nowe, o których już wam pisaliśmy.

Wiemy też, że Xiaomi Mi Band 5 wprowadzi funkcje z myślą o kobietach. Sam wygląd jest bardzo podobny do poprzednika. Ceny na razie nie są znane, ale w przypadku wersji bez NFC spodziewajmy się kwoty na poziomie około 200 juanów (ok. 110 złotych). Model z modułem bezstykowym pewnie będzie o około 50 juanów droższy. Znane dane techniczne opaski Xiaomi Mi Band 5 znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi Band 5 – dane techniczne

1,2-calowy ekran AMOLED o nieznanej rozdzielczości

moduł Bluetooth 5.0

pulsometr

czujnik natlenienia krwi

11 trybów sportowych

moduł NFC (opcjonalnie)

obudowa odporna na wodę (do 5 ATM)

zgodność z telefonami z Androidem i iOS

