Mi Band 5 to nowa opaska Xiaomi, której premiera jest bardzo blisko. Znamy już pewne nowości, funkcje i część specyfikacji. Pora więc na podsumowanie informacji. Tym bardziej, że spodziewamy się również Xiaomi Mi Band 5 NFC w wersji globalnej. Zobaczmy więc, co już wiemy o nadchodzącym wearable chińskiej marki.

Xiaomi Mi Band 5 był już obiektem wielu przecieków. Niedawno poznaliśmy datę premiery. Nowe urządzenie naręczne Chińczyków zostanie pokazane już za kilka dni. W tym artykule zebraliśmy dla was znane informacje o nadchodzącym sprzęcie. Zobaczmy więc, co już na jego temat wiadomo. Spodziewamy się również globalnej wersji Xiaomi Mi Band 5 NFC.

Z większym ekranikiem AMOLED

Poprzednia generacja opaski miała wyświetlacz AMOLED o przekątnej 0,95 cala. Wiemy, że Xiaomi Mi Band 5 ma otrzymać większy ekranik o wielkości 1,2 cala. Rozdzielczość nie jest znana, ale pewnie będzie wyższa od poprzednich 120 × 240 pikseli. Po to, aby chociaż zachować współczynnik ppi na poziomie 282. W przypadku jasności spodziewajmy się wartości na poziomie co najmniej 400 nitów.

Pojawi się czujnik natlenienia krwi

Xiaomi Mi Band 5 dostanie nowy czujnik. Będzie od odpowiadał za sprawdzanie natlenienia krwi. Podobny pojawił się w debiutującej ostatnio opasce Oppo. Będzie to ciekawe usprawnienie względem poprzedniej generacji sprzętu. Oczywiście, spodziewajmy się także pulsometru, ale nie wiadomo, czy został on w jakimś stopniu udoskonalony. To okaże się z czasem.

Xiaomi Mi Band 5 NFC w wersji globalnej

Xiaomi Mi Band 5 NFC doczeka się warianty dostępnego na globalnych rynkach. W przypadku poprzedniej opaski dostępność niedawno była ograniczona do Chin. Jednak ostatnio coś w tej kwestii się zmieniło i Mi Band 4 NFC został wprowadzony do Rosji. Stało się to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z Mastercard. Oczywiście, na płatności poprzez Google Pay nie ma co liczyć, choć taki plotki się pojawiały. Będzie jednak można dodać kartę w Mi Fit i w ten sposób wygodnie płacić za zakupy.

Kilkanaście trybów sportowych

Xiaomi Mi Band 5 wprowadzi nowe tryby sportowe. Wiemy, że ma być ich łącznie 11, a więc o kilka więcej względem poprzedniego modelu. Pojawi się m.in. tryb rowerka stacjonarnego, joga, skakanka czy maszyna do wiosłowania. Nie zabraknie również integracji z PAI. Rozwiązanie nie jest nowe, bo korzystają z niego smartwatche marki Huami.

Bateria, która zapewni długi czas pracy na baterii

Xiaomi Mi Band 5 powinien dostać baterię o pojemności co najmniej 125 mAh lub większą. W zależności od wykorzystania powinna ona zapewnić do nawet kilkunastu dni pracy na jednym naładowaniu. Oczywiście, w trakcie częstego używania pulsometru czy innych funkcji czas ten ulegnie znaczącemu skróceniu.

Integracja z Amazon Alexa

Wiemy również, że Xiaomi Mi Band 5 w wersji międzynarodowej zapewni integrację z asystentką Amazon Alexa. Tak więc użytkownicy będą mogli m.in. liczyć na możliwość sterowania sprzętem dla domu inteligentnego i wiele innych użytecznych funkcji. Poza tym spodziewamy się modułu Bluetooth 5.0 czy obudowy szczelnej na poziomie 5 ATM, co pozwoli na zanurzenie w wodzie na głębokość do 50 metrów.

Cena Xiaomi Mi Band 5 z pewnością będzie niska

Cena opaski Xiaomi Mi Band 5 na razie nie jest znana. Domyślamy się jednak, że zwykły wariant będzie kosztować około 200 juanów (ok. 110 złotych). Natomiast za model z modułem NFC trzeba będzie zapłacić 50 juanów więcej. Do premiery jest już blisko i wkrótce wszystko się wyjaśni. Przed debiutem sprzęt pewnie będzie jeszcze obiektem przecieków.

Premiera za kilka dni, ale w Polsce poczekamy dłużej

Xiaomi Mi Band 5 w Chinach zadebiutuje już 11 czerwca. Pewnie niedługo po oficjalnej zapowiedzi ruszy sprzedaż urządzenia. W Polsce będziemy musieli poczekać dłużej. Na dostępność przed sierpniem pewnie nie będzie co liczyć. Warto to mieć na uwadze.

Z ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze triki i funkcje z WhatsApp

źródło: opracowanie własne