Galaxy Buds Plus to słuchawki bezprzewodowe marki Samsung, który zobaczymy wraz z Galaxy S20 na Unpacked. Teraz mamy okazję obejrzeć je na wideo. Jeden z leakerów pokazuje opakowanie Galaxy Buds Plus, jak i same słuchawki. W ten sposób gadżet przestaje skrywać przed nami tajemnice. Cena jest już znana.

Galaxy Buds Plus to słuchawki bezprzewodowe, które już pojawiały się w przeciekach. Ostatnio wspominaliśmy wam o zdjęciach opakowania. Zobaczymy je na Unpacked wraz z modelami Galaxy S20. Teraz mamy okazję obejrzeć je na wideo. Rzućmy sobie na to okiem.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Plus możecie obejrzeć na poniższym wideo. Mamy opakowanie i sam gadżet, który można zobaczyć w akcji. Na pudelku znajdują się pewne informacje o funkcjach. W tym dłuższym czasie pracy na jednym naładowaniu baterii. Pamiętajmy też, że to sprzęt, który będzie dorzucany do Galaxy S20, gdy ruszy przedsprzedaż.

Słuchawki Galaxy Buds Plus w przedsprzedaży tylko do wybranych modeli Galaxy S20

Dotychczasowe przecieki sugerują, że Samsung Galaxy Buds Plus to słuchawki bezprzewodowe, które otrzymają ci klienci, którzy zakupią tylko droższe modele Galaxy S20 – Plus lub Ultra 5G. Do najtańszego telefonu nie będą dorzucane. Co też pewnie wynika z cen. Same słuchawki będą kosztować 170 euro (około 700 złotych).

źródło: YouTube