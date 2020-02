Redmi 8A Dual to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera odbyła się dziś w Indiach. Liczyliśmy na model Redmi 9 lub 9A, ale fani dostali co innego. To tani telefon, którego cena jest naprawdę niska. Urządzenie dostało podwójny aparat fotograficzny i to w zasadzie jest największą zmianą względem poprzednika.