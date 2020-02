Oppo Find X2 Pro to flagowiec Chińczyków, którego premiera odbędzie się w trakcie MWC 2020. Smartfon był już obiektem przecieków i na jego temat wiemy całkiem sporo. Sercem Oppo Find X2 Pro będzie Snapdragon 865. Częściowa specyfikacja tego modelu pojawiła się w sieci już wcześniej. Zobaczmy, co już wiemy.

Oppo Find X2 Pro ma być konkretnym flagowcem ze Snadragonem 865. Otrzyma również ekran QHD+, który będzie w stanie wyświetlać obraz w 120 Hz. Teraz dowiadujemy się, że premiera smartfona odbędzie się w trakcie targów MWC 2020 w Barcelonie. Event zaplanowano na 22 lutego.

Oppo Find X2 Pro to smartfon, który ma otrzymać aparat fotograficzny z nowym sensorem Sony. Ekran to panel OLED o przekątnej około 6,5 cala. Spodziewajmy się także do 12 GB pamięci RAM. Wiadomo też, że przednia kamerka do selfie ma dostać matrycę 32 MP.

Wygląda na to, że Oppo Find X2 Pro może być ciekawym telefonem. Choć na razie Xiaomi Mi 10 zapowiada się trochę ciekawiej. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na premierę. Znane dane techniczne Oppo Find X2 Pro znajdziecie poniżej. Nie są one jeszcze kompletne.

Oppo Find X2 Pro – dane techniczne

~6,5-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3168 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 13 + ? MP z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z ColorOS 7

źródło