Facebook dla Windows 10 to aplikacja, która wkrótce zostanie uśmiercona. Nastąpi to pod koniec tego miesiąca i program przestanie działać. Messenger Desktop nadal będzie wspierany. Wygląda na to, że Facebook dla Windows 10 nie spotkał się z dużym zainteresowaniem. Użytkownicy zostaną przekierowani do przeglądarki.