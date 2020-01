Oppo Find X2 to kolejny smartfon, który otrzyma ekran wyświetlający obraz w 120 Hz. Ma to być panel Samsung Display o rozdzielczości QHD+. Jednak szybsze odświeżanie obrazu, jak to jest w Galaxy S20, zapewni tylko przy ustawieniu Full HD+. Oppo Find X2 ma mieć premierę jeszcze w tym kwartale i jego debiut jest blisko.