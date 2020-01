iOS 13.3.1 wprowadzi przełącznik dla UWB. iPhone 11 nie będzie lokalizować bez wiedzy

iPhone 11 ma chip U1, czyli UWB (Ultra Wideband), który wraz z iOS 13.3.1 będzie można wyłączyć. Aktualizacja wprowadzi przełącznik, który pozwoli dezaktywować funkcję. Apple udostępniło go już w drugiej becie oprogramowania, która została oddana w ręce testerów. Finalna wersja iOS 13.3.1 zapewne nie jest odległa.

iOS 13.3.1 to najbliższa aktualizacja dla telefonów Apple, która znajduje się obecnie w fazie beta testów. Rozwiąże ona problem z lokalizacją w modelach iPhone 11. Jak dobrze wiemy, ta nadal jest używana w momencie wyłączenia różnych opcji. Wynika to z chipu U1, który odpowiada za Ultra Wideband (UWB). Będzie to jednak można wyłączyć.

iOS 13.3.1 wprowadza nowy przełącznik w ustawieniach usług systemowych, który widoczny jest poniżej. Jego przesunięcie sprawi, że chip U1 z telefonów iPhone 11 zostanie wyłączony. Wtedy każdy będzie mógł dezaktywować dostęp do lokalizacji w momencie, gdy obawia się o własną prywatność. Termin wydania nowej aktualizacji nie jest znany.

Nie wiadomo, kiedy Apple udostępni iOS 13.3.1 na iPhone’y

Na razie musimy po prostu czekać. Dostępność aktualizacji iOS 13.3.1 dla iPhone’ów to zapewne kwestia najbliższych tygodni. Nie spodziewajmy się tu większych nowości, a jedynie poprawek. Te pierwsze zostaną wprowadzone w aktualizacji z numerem 13.4, która wkrótce powinna być dostępna w wersji beta.

źródło: Twitter