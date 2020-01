Oppo Find X2 to nadchodzący flagowiec Chińczyków, którego premiera jest blisko. Smartfon ma dostać procesor Snapdragon 865 i szybkie kości RAM typu LPDDR5. Ma to pozwolić na pobicie rekordów w AnTuTu, w co producent wierzy. Oppo Find X2 będzie jednak jednym z wielu telefonów z tym konkretnym układem na rynku.