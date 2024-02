Windows 11 2024 Update potwierdzony. Intel ujawnia wsparcie dla Wi-Fi 7

Windows 11 2024 Update to nadchodząca aktualizacja okienek Microsoftu, która powstaje pod skróconą nazwą 24H2. Informacje na jej temat znaleziono na stronie producenta. Natomiast Intel potwierdził wsparcie dla Wi-Fi 7. Wiemy, że Microsoft w Windows 11 2024 Update już implementuje obsługę tego standardu.

Windows 11 2024 Update to duża aktualizacja dla popularnego systemu operacyjnego, która zostanie udostępniona w drugiej połowie roku. Microsoft oznaczył ją skróconą nazwą 24H2. Wskazuje ona na przybliżony termin wydania. Natomiast na stronie jednego z partnerów giganta z Redmond doszukano się informacji o wsparciu dla Wi-Fi 7. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił Intel.

Aktualizacja Windows 11 2024 Update wprowadzi wiele nowości

Aktualizacja Windows 11 2024 Update to duże uaktualnienie dla okienek. Do tego stopnia, że Microsoft nawet rozważał wprowadzenie go jak pełnej wersji systemu z numerkiem 12. Tak się jednak nie stanie. Oprogramowanie jest rozwijane pod kryptonimem „Hudson Valley” i w finalnej wersji zadebiutuje za kilka miesięcy.

Microsoft z myślą o Windows 11 2024 Update przygotowuje wiele nowości. Aktualizacja wprowadzi liczne nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Na nowych komputerach będą one wspomagane przez specjalne układy, które szykuje m.in. Intel. Gigant z Redmond nadal rozwija Copilota i widzimy, w którym kierunku to zmierza, a tym jest głębsza integracja rozwiązań powiązanych z AI z systemem operacyjnym oraz aplikacjami.

Microsoft potwierdził aktualizację o nazwie Windows 11 2024 Update (fot.: WindowsLatest).

Nazwa Windows 11 2024 Update pojawiła się w jednym z dokumentów poświęconych wsparciu, które znaleziono na stronie producent. Wcześniej Microsoft w podobny sposób potwierdził skrót 24H2. Widać to na załączonym wyżej zrzucie ekranowym. Premiera tej wersji okienek ma odbyć się w okolicy września tego roku.

Intel potwierdza wsparcie dla Wi-Fi 7

Wiemy, że nowa aktualizacja dla okienek wprowadzi również wsparcie dla standardu Wi-Fi 7, który wkrótce zacznie zadomawiać się w naszych domach. Pozwoli on m.in. na poprawę działania sieci bezprzewodowych poprzez wykorzystanie dodatkowo pasma 6 GHz, choć w Polsce na razie z tego nie skorzystamy, bo w naszym kraju nadal nie uregulowano jego wykorzystania. Sprawą zajmuje się Urząd Komunikacji Elektronicznej i możliwe, że znajdzie ona wkrótce swój finał.

Intel potwierdza wsparcie dla Wi-Fi 7 (fot.: WindowsLatest).

W każdym razie Microsoft dodał już wsparcie dla Wi-Fi 7 w poglądowych wersjach systemu Windows 11. Intel w jednym z dokumentów stwierdza, że obsługa tego standardu zostanie dodana wraz z przyszłą aktualizacją dla okienek, której nazwy nie sprecyzowano. Jest jednak pewnym, że będzie to uaktualnienie 2024 Update, którego premiera odbędzie się później w tym roku.

Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji. Wiemy jednak, że nowy standard sieci bezprzewodowych będzie wymagał wspomnianej aktualizacji i same sterowniki do jego obsługi nie wystarczą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: WindowsLatest