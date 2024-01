Windows 11 24H1 w drodze? Rąbka tajemnicy o aktualizacji ujawnia Dell

Windows 11 24H1 to nowa aktualizacja, którą może szykować Microsoft. Gigant z Redmond milczy w kwestii tej wersji oprogramowania, ale rąbka na jej temat uchyliła firma Dell. Według niej uaktualnienie do Windows 11 24H1 miałoby zostać udostępnione w kwietniu tego roku oraz wniesie wsparcie dla Wi-Fi 7.

Ostatnią dużą aktualizacją dla okienek jest wydanie 23H2. Czyżby w drodze było uaktualnienie Windows 11 24H1, które zobaczymy niedługo po premierze Moment 5? Microsoft nic o takim wydaniu na razie nie wspomina. Tymczasem pewne informacje o oprogramowaniu ujawniła firma Dell.

Aktualizacja Windows 11 24H1 rzekomo w kwietniu

Z informacji przekazanych przez firmę Dell po premierze nowych komputerów z serii XPS, które firma zamierza prezentować w trakcie targów CES 2024 w Las Vegas, które odbędą się w dniach 9-12 stycznia, Microsoft na wiosnę szykuje większe uaktualnienie dla okienek. Nie jest to aktualizacja Moment 5, której spodziewamy się w lutym. Według producenta jest nią Windows 11 24H1.

Poniżej widać grafikę udostępnioną przez firmę Dell, na której pojawia się informacja o aktywacji obsługi standardu Wi-Fi 7 w laptopach XPS. Ma ono zostać dodane wraz z przyszłą aktualizacją o nazwie Windows 11 24H1, która zostanie udostępniona za kilka tygodni. Jest nawet przybliżony termin premiery. To kwiecień tego roku.

Według firmy Dell aktualizacja Windows 11 24H1 pojawi się w kwietniu

Dell jest jednym z głównych partnerów giganta z Redmond. Tak więc plany firmy Microsoft są mu pewnie poniekąd znane. Jest to jednak o tyle ciekawe, że do tej pory aktualizacja Windows 11 24H1 nie pojawiała się w przeciekach. Firma kilka lat temu zmieniła harmonogram i zdecydowała się udostępniać duże uaktualnienia dla okienek co około 12 miesięcy, ale te są wydawane jesienią, jak to było na przykład w przypadku wersji 23H2.

Dell może mieć na myśli inne uaktualnienie okienek

Jest jednak możliwe, że doszło do pewnych błędów w komunikacji pomiędzy firmami Dell oraz Microsoft i rzekomy Windows 11 24H1 może tak naprawdę być innym uaktualnieniem? Tą aktualizacją w rzeczywistości może być Moment 5, którego premiera odbędzie się w lutym.

Aktualizacja Moment 5 będzie znaczącym uaktualnieniem dla Windows 11. Wprowadzi pewne nowe funkcje, w tym związane z Copilotem. Poza tym jest ważna w związku z dostosowaniem okienek do przepisów DMA wprowadzanych przez Unię Europejską. W ten sposób użytkownicy z krajów członkowskich będą mogli m.in. odinstalować przeglądarkę internetową Microsoft Edge czy pozbyć się wyszukiwarki Bing.

Pamiętajmy również, że coraz większymi krokami zbliża się nowa wersja okienek. Mowa o systemie operacyjnym Windows 12, który ma zadebiutować później w tym roku. Będzie to spora aktualizacja oprogramowania, która ma wnieść wiele nowości opartych na generatywnym AI.

