Surface Pro 7 Plus to nowy komputer marki Microsoft. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy, co oferuje tablet Surface Pro 7 Plus.

Surface Pro 7 Plus został niespodziewanie zapowiedziany przez Microsoft, bo obecnie spodziewaliśmy się 8. generacji. Cena podstawowej konfiguracji została ustalona na poziomie 899 dolarów. Specyfikacja techniczna jest już znana. Zobaczmy, co nowego otrzymał Surface Pro 7 Plus.

Wiemy, że Surface Pro 7 Plus ma procesory Intel Core 11. generacji, czyli Tiger Lake. Oferuje też łączność 4G, ale tylko w opcji z Core i5. To starszy modem Snapdragon X20. Co jednak najważniejsze, ma wymienny dysk SSD. Tak, w ten sposób pamięć na dane można rozbudować na własną rękę.

Surface Pro 7 Plus względem poprzedniej generacji komputera wyróżnia się także większą baterią. Microsoft umieścił tu akumulator o pojemności 50,4 Wh. Producent deklaruje nawet 15-godzinny czas pracy na jednym naładowaniu. Ekran to 12,3-calowy panel PixelSense o rozdzielczości 2736 x 1824 pikseli, a więc bez zmian. Specyfikacja techniczna komputera widoczna jest poniżej.

Microsoft Surface Pro 7 Plus – specyfikacja techniczna

12,3-calowy ekran PixelSense o rozdzielczości 2736 x 1824 pikseli

procesor Intel Core i3, i5 lub i7 11. generacji

od 8 do 32 GB pamięci operacyjnej RAM

dysk SSD o pojemności od 128 GB do 1 TB

kamera przednia 5 MP

kamera tylna 8 MP

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

modem LTE Snapdragon X20 (opcjonalnie w wersji z Core i5)

nano SIM (opcjonalnie)

bateria 50,4 Wh

USB C, USB A i złącze audio 3,5 mm

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

770-784 g

Windows 10

