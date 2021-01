Xiaomi Mi 11 to smartfon, który wkrótce zadebiutuje w wersji Global. Wypatrujemy też modeli Pro i Lite. Urządzenie pozwala mierzyć puls przez ekran i okazuje się, że robi to lepiej od smartwatchy. Skąd to wiemy? Wykazał to niezależny test Xiaomi Mi 11 przeprowadzony przez laboratorium SBS.

Test Xiaomi Mi 11 wykonany przez SBS wykazał, że czujnik tętna z tego smartfona oferuje lepszą wydajność i dokładność. Tutaj różnica wykazała 2,11 uderzenia na minutę. Natomiast w przypadku większości smartwatchy i tego typu urządzeń są to 3 uderzenia na minutę.

Xiaomi Mi 11 pozwala zmierzyć puls po przyłożeniu palca do czytnika linii papilarnych. Wcześniej z użyciem wielu innych aplikacji tętno można było mierzyć aparatem. To pierwszy telefon, który pozwala to robić poprzez ekran. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.85 + 13 MP f/2.4 + 5 MP f/2.4

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

194 gramy

Android 11 z MIUI 12

