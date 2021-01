Galaxy Buds Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe, które były obiektem wielu przecieków. Zobaczymy je z modelami S21. Już wcześniej w sieci pojawiła się cena gadżetu, która miała wynieść 199 dolarów. Wygląda na to, że tak będzie. Sprzęt dostrzeżono na stronie sklepu Staples. Tam pojawiła się kwota, którą trzeba będzie zapłacić za urządzenie. Oferta została usunięta i pozostało po niej to, co widać poniżej.

Cena Galaxy Buds Pro będzie więc wyższa względem poprzednich modeli Samsunga. Z drugiej strony mają to być najlepsze słuchawki bezprzewodowe w ofercie tego producenta. Dostaną liczne ulepszenia. Będą też nowe funkcje.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro będą dodawane za darmo w przedsprzedaży do modelu S21 Ultra. Poza tym można będzie liczyć na SmartTag, czyli lokalizatory koreańskiej marki. Debiut już blisko. Znana specyfikacja techniczna nowych słuchawek widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Buds Pro – specyfikacja techniczna

Bluetooth 5.1

aktywne wyciszanie szumów

wodoszczelność na poziomie IPX7

3 mikrofony

bateria 60 mAh – do 8 h słuchania muzyki i 4,5 h rozmów

do 28 h słuchania i 15 h rozmawiania z pudełeczkiem (500 mAh)

dźwięk ambient

spatial audio

źródło