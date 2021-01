Galaxy S21 jest już blisko. Samsung pokaże z telefonami dwa lokalizatory. Drugi to Galaxy SmartTag Plus. Premiera serii Samsung Galaxy S21 już za kilka dni.

Samsung Galaxy S21 ma premierę za trzy dni. Nowe smartfony to nie wszystko. Zobaczymy także dwa lokalizatory, które będą działały w połączeniu ze SmartThings. Tym drugim, o którym słyszymy pierwszy raz, jest Galaxy SmartTag Plus. Mniejszy model ukrywa się pod nazwą EI-T5300. Ten z dopiskiem + w nazwie to EI-T7300.

Nowe lokalizatory mają automatycznie łączyć się ze wszystkimi urządzeniami użytkownika. Wynika to z faktu, że będą połączone z jego unikalnym kontem. Gadżet ma wymiary 4 x 4 x 1 cm i waży 13 gramów. Będzie też szyfrowanie typu end-to-end oraz funkcja bezpieczeństwa Privacy ID. Nie wiadomo jednak, czym ma różnić się Galaxy SmartTag Plus od pierwszego modelu. To wyjaśni się na Unpacked, gdzie zobaczymy smartfony Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 i Galaxy SmartTag Plus to niejedyne nowości

Wiemy, że w trakcie Unpacked zobaczymy nie tylko smartfony Samsung Galaxy S21 i lokalizatory SmartTag. Pojawi się coś jeszcze. To nowe słuchawki bezprzewodowe Buds Pro. Będą one dodawane w przedsprzedaży do modelu Ultra.

