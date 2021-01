Xiaomi Mi 11 Lite to średniak, który już pojawiał się w plotkach. Ciągle też czekamy na model Pro. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna tańszego smartfona. Ponadto sprzęt jest już certyfikowany, co przybliża go do rynkowego debiutu. Zobaczmy, co już wiadomo o Xiaomi Mi 11 Lite.

Wiemy, że Xiaomi Mi 11 Lite otrzyma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, jak to jest w standardowym modelu. Następnie mamy baterię o pojemności 4250 mAh. Będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Jeden ze szwajcarskich urzędów ujawnia nam ponadto, że telefon dostanie 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB miejsca na dane.

Plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi 11 Lite otrzyma Snapdragona 732G. Ma też pojawić się potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe matryce to 8 i 5 MP. Kompletna specyfikacja techniczna na razie nie wyciekła. Znane dane techniczne znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 11 Lite – specyfikacja techniczna

ekran o nieznanej przekątnej i rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 732G

6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

źródło