Snapdragon 888 5G to SoC firmy Qualcomm dla flagowych smartfonów z systemem Android. Do tej pory pojawiał się pod nazwą SD875. Wygląda jednak na to, że firma zdecydowała się na zmianę nazwy. Amerykanie mają pochwalić się nowym układem dziś po południu. Nie dochowali go jednak do premiery w tajemnicy.

Snapdragon 888 5G, podobnie jak nowe procesory Apple, będzie wykonany w 5 nm litografii. To pozwoliło zwiększyć liczbę tranzystorów, a co za tym idzie, również możliwości i wydajność układu SoC. Ponadto będzie on cechować się mniejszym zapotrzebowaniem na energię. Plusów z nowego procesu jest całe mnóstwo.

Snapdragon 888 5G będzie współpracować z modemem X60

Wiemy, że platforma Snapdragon 888 5G będzie współpracowała z nowym modemem Qualcomma zapewniającym łączność z sieciami nowej generacji. To chip X60. Premiera pierwszych smartfonów z tym układem SoC odbędzie się w przyszłym kwartale. W pierwszej kolejności spodziewajmy się tego procesora w Galaxy S21 i Xiaomi Mi 11. Potem także w innych flagowcach.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło