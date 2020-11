Xiaomi Mi 11 Pro to nadchodzący flagowiec Chińczyków, który w przeciekach pojawia się od dawna. Już wcześniej pojawiały się plotki, że jego premiera może zostać nieco przyspieszona. Teraz dowiadujemy się, kiedy ma odbyć się debiut. Oficjalna prezentacja ma nastąpić już w styczniu.

Dokładna data premiery Xiaomi Mi 11 Pro nie jest jednak znana. Poznamy ją być może już w grudniu. Będzie to pierwszy flagowiec chińskiego producenta smartfonów, który otrzyma procesor Snapdragon 875. Ponadto niedawno mogliśmy zobaczyć go na zdjęciu. Smartfon dostanie ekran o rozdzielczości QHD+ i będzie to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie w narożniku.

Kompletna specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11 Pro na razie tajemnicą

Na razie nie znamy jeszcze wszystkich danych technicznych Xiaomi Mi 11 Pro. Jest na to zbyt wcześnie. Więcej informacji uzyskamy bliżej premiery. Wiadomo jednak, że pojawi się znacznie lepszy aparat fotograficzny, który ma zapewnić mocno udoskonalony zoom. Ceny na razie nie są znane.

