Mi 11 Pro i Xiaomi Mi 11 to nowe flagowce Chińczyków. W sieci pojawiło się zdjęcie prezentujące przód telefonów. Nowe smartfony Xiaomi są blisko.

Xiaomi Mi 11 Pro i Xiaomi Mi 11 to flagowce, które są obiektem przecieków już od dłuższego czasu. Wiemy, że premiera telefonów zbliża się coraz większymi krokami. Wygląda na to, że tak rzeczywiście jest. W sieci pojawiło się zdjęcie, które opublikował jeden ze sprawdzonych w przyszłości leakerów.

Wspomniane zdjęcie widzicie poniżej. Prezentuje ono Xiaomi Mi 11 Pro oraz tańszy wariant telefonu. Widzimy, że są do siebie bardzo podobne. Jednak w wersji Pro mamy zakrzywiony ekran. Drugi ze smartfonów ma płaski wyświetlacz. Oba otrzymały panele z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. Wygląda to ciekawie. Niestety, żadne parametry tych ekranów czy inne informacje obejmujące specyfikację techniczną nie zostały podane.

Premiera Xiaomi Mi 11 Pro może odbyć się szybciej

Jest możliwe, że premiera smartfona Xiaomi Mi 11 Pro zostanie nieco przyspieszona. Wiemy, że pod obudową znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 875 i niedawno wczesny prototyp dostrzeżono w bazie benchmarku Geekbench. Wiadomo także, że nowe telefony Chińczyków mają być pierwszymi wśród producentów z Państwa Środka, które otrzymają nowy SoC Qualcomma. Tylny aparat fotograficzny otrzyma sensor z matrycą 108 MP. Spodziewajmy się także szybkiego ładowania baterii.

