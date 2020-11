Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Note 20 doczekały się nowych odcieni obudowy w USA. Nowe kolory to Mystic White oraz Mystic Red. Tak więc są to warianty biały i czerwony.

Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Note 20 to smartfony marki Samsung, które debiutowały kilka miesięcy temu. Teraz doczekały się dwóch nowych wariantów kolorystycznych obudowy na terenie Stanów Zjednoczonych. Koreańczycy wprowadzili po jednej nowej opcji dla każdego telefonu. Są to Mystic White oraz Mystic Red.

Mystic White to nowy odcień dla smartfona Samsung Galaxy Z Flip 5G. Natomiast Mystic Red to opcja dla Galaxy Note 20. Trzeba przyznać, że właśnie ten drugi, czyli czerwony, wygląda najciekawiej. Oba nowe kolory obudowy wprowadzane są do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Na razie nie wiadomo nic o dostępności na naszym rynku. Dane techniczne obu modeli znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Z Flip 5G – dane techniczne

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2636 pikseli

dodatkowy ekranik AMOLED 1,05 cala o rozdzielczości 300 x 112 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 10 MP z diodą doświetlającą

bateria o pojemności 2700 + 704 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

złącze USB C

167,3 x 73,6 x 7,2 mm

183 gramy

Android 10 z One UI 2.5

Samsung Galaxy Note 20 5G – dane techniczne

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus lub Exynos 990

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP f/2.2 + 64 MP f/2.0

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE lub 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,6 x 72,5 x 8,3 mm

Android 10 z One UI 2.5

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło